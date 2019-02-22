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Başkan Erdoğan: CHP'den bir şey olmaz

Başkan Erdoğan, Bodrum'da vatandaşlara hitap etti. 'Bodrum'a eser yakışır' diyen Erdoğan, 'Sizlerle birlikte hem Muğla Büyükşehir'de hem ilçe belediyelerinde gönül belediyeciliğinin kazanmasını hep birlikte sağlayacağız' ifadesini kullandı. CHP'yi eleştiren Başkan Erdoğan, 'CHP'den bir şey olmaz. CHP çöptür, çukurdur' ifadelerine yer verdi.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçimlere çok az bir zaman kaldı. Cumhur İttifakı biliyorsunuz, 15 Temmuz'un ardından başladı ve yeni sisteme geçişle birlikte taçlandı.

Şimdi AK Parti ve MHP el ele verdik Cumhur İttifakı'nı kurduk Bu ittifakla zillet ittifakını yer ile yeksan edeceğiz diyoruz.

Bodrum ve Muğla'ya bugüne kadar getirilmeyen hizmeti getireceğiz. Bütün yolları, havalimanlarını burada biz yaptık. AK Parti iktidarı ile bunlar geldi.

Hastaneler, içme suyu gibi çok farklı sorunları giderdik, gideriyoruz.

Bu CHP'den bir şey olmaz. CHP demek çöp demektir, CHP demek çukur demektir, çamur demektir. CHP demek yokluk demektir, yasaklar demektir. CHP demek yoksulluk demektir."

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM´de yemin etti

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