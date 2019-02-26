Başkan Erdoğan´a doğum günü sürprizi

SANATÇILARDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Giresun'a hareketinde önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak isteyen sanatçılar, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ın fotoğraflarından oluşan ve en üstte Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu 3 katlı pasta, konukevine getirildiği sırada kameralar tarafından görüntülendi.

PUTİN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ TELEFONU