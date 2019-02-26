Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi
Başkan Erdoğan'a evinin önünde bekleyen vatandaşlar, pastalı doğum günü sürprizi yaptı. Ayrıca Rus Lider Putin'in de Başkan Erdoğan'ı arayarak doğum gününü kutladığı açıklandı.
- AA
SANATÇILARDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Giresun'a hareketinde önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak isteyen sanatçılar, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ın fotoğraflarından oluşan ve en üstte Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu 3 katlı pasta, konukevine getirildiği sırada kameralar tarafından görüntülendi.
PUTİN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ TELEFONU
Kremlin Basın Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Putin’in bugün 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik ettiği belirtildi.
Putin’in, Türk-Rus ilişkilerine yönelik verdiği şahsi katkı nedeniyle Erdoğan’a teşekkür ettiği görüşmede, nisanda yapılması planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına yönelik hazırlıkların da ele alındığı kaydedildi.
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