'Bu meslek sadece Hakka, hakkaniyete, hukuka adanmışlığa izin verir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Dünyanın 5'ten büyük olmadığını iddia eden ve dünyayı bir ülkenin iki dudağı arasına mahkum eden bir anlayış, bir yapı adil yapı olamaz. Şu anda Arakan'da, Libya'da, Filistin'de, Kudüs'te adalet mi var? Adalet dağıttığını söyleyenler sadece insanlığa nasihat çekip insanlığı aldatıyor." dedi.

"Adalet teşkilatımız ağır saldırılara maruz kaldı"

Yargı kurumlarının bir dönem saldırılara uğradığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Adalet teşkilatımız bir dönem vesayet güçlerinin, bir dönem FETÖ ihanet çetesinin hatta avukatlar boyutunda baktığımızda diğer bazı terör örgütlerinin ağır saldırılarına maruz kaldı. Yargı kurumlarını hakiki manada millet adına karar veren ve devleti için çalışan bir yapı haline getirmek için çok büyük mücadeleler verdik."