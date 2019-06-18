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Başkan Erdoğan: Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok

Başkan Erdoğan, Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazında konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Benim şu anda bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok

Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir

Hatırlayın şahsıma senin de akıbetin Mursi gibi olacak diyenler vardı

Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz

 

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