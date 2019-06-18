Başkan Erdoğan: Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok
Başkan Erdoğan, Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazında konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Benim şu anda bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok
Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir
Hatırlayın şahsıma senin de akıbetin Mursi gibi olacak diyenler vardı
Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz
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