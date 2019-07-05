Başkan Erdoğan'dan Hatay'daki patlama ile ilgili flaş açıklama
Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Hatay'daki patlama ile ilgili, 'İçinde bomba olduğu belli. Araçtakilerin üçü de Suriyeli ve üçü de ölmüş. Olayın terörle bağlantısı var.' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Reyhanlı'daki patlama) Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.
Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "(Reyhanlı'daki patlama) Araçta bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş." bilgisini verdi.
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