Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda çok önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

18. yılımızı geride bıraktık. Millete hizmet davasını ileriye taşımak için her fırsatı değerlendiriyoruz. Değişim hayatın bir gerçeğidir. Milletimizin her bir ferdini AK Parti kadrolarında görev almak üzere partimiz safına katılmaya davet ediyorum. AK Parti hiçbir zaman eskimeyecek bir partidir. Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek için en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız. Türkiye, güvenliğinden ekonomisine her alanda kritik dönemden geçiyor. Biz de istişare mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz.

"BUNLAR SADECE LAF ÜRETİYORLAR"

PKK'yı destekleyip büyüterek üstümüze saldılar. Türkiye'nin dizleri üstüne çökeceğini sandılar ama başaramadılar. Tehditleri kaynağında kurutmak üzere harekete geçtik. Son 4 yılda 7 bin 500 sınırlar içinde toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Şimdi de Fırat'ın doğusunda başarıya ulaşacağına inandığımız Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi amaç Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunmak. PKK'nın YPG'nin bu işgalini görmeyenler bizim Suriye'nin birliği için attığı adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi bu konuşanların hangisi verdi? Bunlar sadece kendi ülkelerinden Suriye'ye DEAŞ'ı ihraç ettiler. Fransa'dan DEAŞ Suriye'ye geldi, Almanya'dan geldi, Hollanda'dan geldi ve biz 5 bin 500 DEAŞ'lıyı geldikleri yerlere gönderdik. Bunlar dürüst değil. Bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üretiyoruz. Farkımız bu. Şu anda DEAŞ'a PKK'ya YPG'ye karşı bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz.

SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR'A ÇOK SERT TEPKİ

Harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Siz önce bunun hesabını verin. Yemen'i yerle yeksan ettiniz. Bizim Suriye'nin birliği için attığmız adımda siz bize laf edemezsiniz. Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan Mursi'yi mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Sisi kınamış, kınasan ne yazar kınamasan ne yazar.

"İŞGAL DERSENİZ İŞİMİZ KOLAY KAPILARI AÇARIZ"

Rejimin tutarsızlıkları işimizi zorlaştırdı. Bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Ülkemizde 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı var. Ey AB kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. İkinci taksit olan 3 milyar euroyu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? 40 milyar doları biz harcadık. O kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız. Siz 63'ten bu yana bizi oyaladınız.

"300 BİN KÜRT HALA MİSAFİRİMİZ"

Suriye halkı DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynirle yememiştir. Rejimin, DEAŞ'ın ve PKK/PYD'nin zulmü yüzünden Suriyeliler evlerini terk ettiler. Yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliiği yaptık. Biz Kürtlere karşıymışız. Şu anda sadece Kobani'den gelen 300 bin Kürt hala ülkemizde misafirimiz olarak yaşamaktadır. ABD bunu görmez, AB bunu görmez. Biz kime neyi anlatacağız? Parlamentoda terör örgütüne dayayan bir grup var, onlar zaten gözleri var görmez. 3 milyon Suriyeliye de kendi toprakları içinde gereken yardımları yapıyoruz.

Bizim sınırötesi harekatın altında güneyimizde terör devletini engellemek var. Biz buna çalışıyoruz. Buna fırsat veremeyiz. Aradan geçen zaman boyunca maalesef beklediğiz adımlar atılmamış oyalamaya yönelik taktiklere başvurulmuştur. Buradan tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum. Başta ABD. Bİz Türkiye'yiz. Biz NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsiniz. NATO ülkeleri içinde NATO'ya karşı olan edinimlerini yerine getiren ülkelerden biri Türkiye'dir. Siz Türkiye'yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi? Buna eyvallah edemeyiz. Bunun da gereğini yapmaya mecburuz.

"HAREKATIN BAŞINDAN BERİ 109 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Tüm bunlara rağmen biz sonuna kadar sabrettik. Sonunda kendi göbeğimizi kendimizin kesmesinden çarenin kalmadığını gördük. Barış Pınarı Harekatı, Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde devam ediyor. Harekat başladığı saatten şu ana kadar 109 terörist öldürüldü. Teslim olanlar ve yaralananlar da var. Terör örgütü yandaşları Türkiye sivilleri bombalıyor diye ayağa kalktılar. Bombayı atan sizsiniz. Sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin. Edepsizliğin daniskasıdır. İşgal varsa o sizin maharetinizdir. Siz bulunduğunuz yerlerde binaları tünellerle açmak suretiyle oralarda sorgulama hücreleri kuracak kadar alçaksınız. Türkiye'de bu tür yerleriniz kalmayınca Suriye'de tüneller açtınız. Oraları da yıkacağız.

Öncelikle hedefimiz harekat sonrası bölgedeki insanların dönmesini sağlamak. Bölücü örgüt kontrolü altında tuttuğu bölgelerde 1 milyon kişiyi yerinden etmiştir. Üçte biri Kürt kardeşlerimizden oluşuyor. Planımız herkesin yeniden kendi evine dönebilmesidir. Araplar, Kürtler, Türkmenler kendi evlerine döneceklerdir. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye Milli Ordusu'nun da böyle bir niyeti yoktur. YPG saflarına katılmaya zorlanmış Suriyeli kardeşlerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Hemen şimdi PYD saflarını terk edip harekete geçecek herkese kucağımız açıktır.

Biz bu operasyonda sivillerin kılına dahi zarar gelmesini kabullenemeyiz. Sadec bize saldıranları, tuzak kuranları hedef alıyoruz. Harekatın adını belirlerken rastgele tercihte bulunmadık. Terör örgütünü bölgeden kazıyarak barışı tesis etmek için bu adımı atıyoruz. Bizim Suriye tarafında sınırımız pınarlarla doludur. Bundan hareketle adını Barış Pınarı koyduk. Kısa sürede Münbiç'den Irak sınırına kadar tüm bölgeyi huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız.

DEAŞ'ın en çok tehdit ettiği ve zarar verdiği ülkelerden biri Türkiye'dir. DEAŞ'a karşı en ciddi mücadeleyi veren ülke de Türkiye'dir. Bugün DEAŞ tehdidi lafını ağızlarından düşürmeyenlerin düne kadar bu örgüte destekler verdiklerini gayet iyi biliyoruz. Ülkemiz bugüne kadar çok büyük bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına almıştır. 151 ayrı ülkeden 77 bine yakın şahsa Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. 7 bin 600 kişiyi sınırdışı ettik. Suriye'de hiçbir zaman Türkiye terör örgütlerini kullanma yoluna gitmemiş, hepsinin başını ezmiştir.

"DEAŞ VARLIK GÖSTEREMEYECEK, BU GÜVENCEYİ VERMEK İSTİYORUM"

Bugün bize DEAŞ'lılara ne yapacağımız soruluyor. Kontrolümüze geçecek olan DEAŞ'lılara ne yapılacaksa onu yapacağız, cezaevinde tutulacakları tutacağız, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri kabul edilmeleri halinde oraya götüreceğiz. DEAŞ bölgede varlık gösteremeyecektir, bu güvenceyi vermek istiyorum.

(NTV)