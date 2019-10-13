Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan; İstanbul'da Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

- Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu.

- Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu.

- Barış Pınarı Harekatı'nda 30-35 kilometre derinliğe kadar ineceğiz. Önemli olan en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak. Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır.

- Terör örgütü ABD tarafından 30 bin kamyonluk silah, mühimmat ve araç gereçle donatılmasına rağmen ciddi bir direniş ortaya koyamıyor.

- Suriye Milli Ordusu Münbiç tarafında da operasyon sürdürmektedir. Tel Abyad merkezi 2 taraftan da kuşatıldı.

- Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur. Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı.

- Teröristler Türkiye'nin henüz operasyon başlatmadığı yerleri seçiyorlar. Teröristler saldırıları sivillerin bulunduğu yerlerden yapıyor.

- Harekat alanında 2 askerimiz ile 16 Suriye Milli Ordusu askeri şehit oldu.

- Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu.

- Suriye'de bulunan DEAŞ'lılarla ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi söylemiştik, hala söylüyoruz.