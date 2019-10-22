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Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan Rusya’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

- 9 Ekim'de başlatmış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de bir terör koridoruna izin vermeyeceğimizi daha önce ortaya koymuştuk. 
 
- 32 kilometre derinliğinde 444 kilometre Irak sınırından Cerablusa olan bu bölgede tamamiyle bu bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesidir. Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır.
 
- 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur.
 
- Bu gece saat 22 itibarıyla süre bitiyor. İlgili birimlerimiz süreci çok yakından takip ediliyor. Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz.
 
- Harekatın amacı Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi için ortam hazırlamaktır. Güvenli bölgeye 2 milyon kişinin dönmesi için çalışacağız. Türkiye 8 yıldır taşıdığı yükü daha fazla taşıyamaz. 
 
- Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir. Putin ile başta Fırat'ın doğusu olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki güncel durumu istişare edeceğiz. Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG gibi terör örgütleri yoktur. 

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

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