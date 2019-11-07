Başkan Erdoğan Macaristan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Türkiye ve Macaristan arasındaki stratejik işbirliğinin ilerletilmesine yönelik atılması gereken adımları değerlendireceğiz. Temaslarımız çerçevesinde Macaristan ile kara yolu taşımacılığı sosyal hizmetler ve uzay alanlarındaki işbirliğini öngören 10 anlaşma imzalanacak. Yuvarlak masa toplantısına da başkanlık edeceğiz.

Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin gerçek dostlarını görmek için fırsat oldu. Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız.

Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir. Sprocularımız sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır.

UEFA'YA SERT TEPKİ

Görevi sporu ve sporcuyu desteklemek olan uluslararası kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir makul sebebi yoktur. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımız için disiplin soruşturmaları yapılıyor. UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik haksız siyasi tavrını reddediyoruz. Siz siyasetle sporu iç içe getirdiğiniz takdirde bunun affedilir yanı olamaz. UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekiyor.'

SORU CEVAP

ABD BAŞKANI TRUMP İLE YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİ

Amerika seyahatimin iptal edilmesi konusuna yönelik bu konuda da biz müsaade etsinler de gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı bu konuları geniş kapsamlı değerlendirme fırsatını ekibimle buldum. En son dün akşamki telefon görüşmesinden sonra gitme kararını verdik. Siyasette bir şeyi hatırlatmak isterim bizim için en önemli hüküm bütün işlerinizde istişareye önem vermek. Şu andaki ziyareti çok farklı bir dönemde yapıyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nın olduğu bir dönemde yapıyoruz bunu.

"TERÖRİSTLER BÖLGEDEN ÇIKMIŞ DEĞİL"

Bu görüşmeleri yaparken bir taraftan malum YPG/PYD/DEAŞ/PKK bunların buradan çekildiği sözünü 120 saat içerisinde bize verenler şu anda bunu gerçekleştirmiş değil. Rusya ile yaptığımız mutabakatta da 150 saat geçti şu an itibariyle o bölgelerden de teröristler çıkmış değil. Şu anda hala teröristler Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor. Suriye Milli Ordusu da aynı şekilde onlara misliyle cevap veriyor. Bu sabah Suriye Milli Ordusu'nda 11 şehit var. Karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü. Sayın Akşener'in talebini doğru bulmuyorum bu adımı atmak durumundayız bu görüşmeleri asla kesemeyiz. Şahsımla olmasa bile burada Amerika dışı bazı ülkeleri konuşuyorum bunlara da ilgili bazı birimlerimizin elemanlarını göndermek suretiyle onlarla bile bu görüşmelerimizi yapmak durumdayız.''