Başkan Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planı, 8 günde paramparça ettik
Başkan Erdoğan Macaristan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapıyor. Başkan Erdoğan, 'Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir.' dedi.
Başkan Erdoğan Macaristan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapıyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
Türkiye ve Macaristan arasındaki stratejik işbirliğinin ilerletilmesine yönelik atılması gereken adımları değerlendireceğiz. Temaslarımız çerçevesinde Macaristan ile kara yolu taşımacılığı sosyal hizmetler ve uzay alanlarındaki işbirliğini öngören 10 anlaşma imzalanacak. Yuvarlak masa toplantısına da başkanlık edeceğiz.
Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin gerçek dostlarını görmek için fırsat oldu. Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız.
Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir. Sprocularımız sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır.
UEFA'YA SERT TEPKİ
Görevi sporu ve sporcuyu desteklemek olan uluslararası kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir makul sebebi yoktur. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımız için disiplin soruşturmaları yapılıyor. UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik haksız siyasi tavrını reddediyoruz. Siz siyasetle sporu iç içe getirdiğiniz takdirde bunun affedilir yanı olamaz. UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekiyor.'
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