Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Aralık ayında, belde kongreleriyle başlıyoruz. Şubat ayıyla birlikte ilçe kongrelerimize geçiyoruz. Yaz sonuna doğru il kongrelerimizi başlatacak ve inşallah yıl sonuna kadar da tamamlayacağız.

AK Parti’de ‘eski’ diye bir kavram yoktur. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur. Partimizde sadece görev değişikliği olur.