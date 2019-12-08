Başkan Erdoğan konuşuyor
Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuşuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
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