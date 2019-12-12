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Son dakika... Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe verdi: İşte 100.000 sosyal konut projesinin detayları

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan, '2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz. Bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın ardından, kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız' dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugünkü tanıtım töreniyle 2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz. Yılbaşı itibarıyla, temeli attıktan sonra azami bir ila bir buçuk yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz bundan sapma olmaması ve vatandaşlarımızın zemin artı 2, zemin artı 3, bilemediniz zemin artı 4 olmak üzere bu binalara yerleşmeleri. Bunu sağlamak suretiyle hem depreme dayanıklı hem de görünümü itibarıyla gerçekten kadim tarihimizdeki mahalle kültürünü yeniden hakim kılmanın adımlarını atmış olacağız.
 
"240 AYA VARAN VADELERLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI SAĞLAYACAĞIZ"
 
Bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın ardından, kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız. Böylece 100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz. Bu konutlar 2+1, brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecektir. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor.
 
 Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır.
 
"MAHALLE KÜLTÜRÜMÜZÜ YENİDEN İNŞA ETMEMİZ LAZIM"
 
İnsanoğlu göğe değil, toprağa yakın yaşamalıdır. Bu bizim komşuluk hukukumuzu da ortadan kaldırdı. Mahalle kültürümüzü yeniden inşa etmemiz lazım. Göreve geldiğimizde çarpık kentleşme ve gecekondu sorunu İstanbul'da had safhadaydı. Siyasi popülizme tevessül etmedik.
 
Gecekonduları şehirle, sahiplerini de devletle kucaklaştırmanın mücadelesini verdik Kiptaş ile İstanbul'da başlattığımız toplu konut hamlesi, dünyada gecekondu sorununun çözümünde örnek oldu.

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