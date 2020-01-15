15.01.2020 12:35 - Güncelleme: 15.01.2020 13:05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Nüfusu artan yerlerde sadece konut sorunu çözülmemeli şehirlerin kadim miraslarına da sahip çıkılmalı.

Türkiye son çeyrek asırda kayıplarını telafi etmeye başladı. Dünkü meselemiz toplanmayan ve patlayan çöplerdi, bugünkü meselemiz sıfır atık. Dünkü meselemiz çevre kirliliği ile mücadeleydi, bugünkü meselemiz çevre ile uyumlu şehirler. Çağın ötesine geçemeyen şehirler bir süre sonra cazibesini kaybetmeye mahkumdur. Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen şehir ruhunu kaybetmiş demektir. Bizim hem akıllı hem de medeniyet sembolü şehirlere ihtiyacımız var.

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut kampanyasına başvuranların sayısı 1 milyon 92 bin 741 kişi oldu. Siz halka güven verirseniz o halk da gelir sizden konutu alır.

Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde Türkiye, teknoloji çöplüğüne döner. Rastgele, keyfekeder, plansız, programsız, hesapsız, kitapsız iş yapma devrine geri dönüşe izin veremeyiz. Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak, dünya pazarlarına ihracatçı olarak gireceğiz. Akıllı şehirler konusunda dünyada iyi bir oyuncu olabilmek için gereken ne varsa yapacağız.

Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş, demokratik ve ekonomik standartlarımız değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde, hatta 70 yıl öncesinde kalmış.

Türkiye'nin otomobili gibi iftiharla yaklaşılması gereken bir projeye bile kulp takma yarışına girenlere rastladık. Yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha büyüğünü, daha faydalısını mı teklif ediyor, Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar."