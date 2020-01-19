İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,889
  • EURO
    6,5329
  • ALTIN
    294.459
  • BIST100
    121475
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son dakika... Başkan Erdoğan'ndan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki: Oyunu yanlış oynuyor, attığı adımlar doğru değil
Güncel

Son dakika... Başkan Erdoğan'ndan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki: Oyunu yanlış oynuyor, attığı adımlar doğru değil

Başkan Erdoğan Berlin'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, 'Libya ve Türkiye arasındaki anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı...(Yunanistan Başbakanı) Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil. Bu sürece iyi başlamadı.' dedi.

AA19.01.2020  10:19 - Güncelleme: 19.01.2020  10:42

Başkan Erdoğan "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Berlin'e hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir.

Türkiye gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı olmuştur.

Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir.

Darbeci Hafter ve destekçilerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal eden eylemleri uzun süre görmezden gelinmiştir.

Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için ciddi rahatsızlık içinde. Libya ve Türkiye arasındaki anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı.

(Hafter'in Yunanistan'a gitmesi) Hiçbir kıymetiharbiyesi yok. Hele hele bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yok. (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil. Bu sürece iyi başlamadı.

(Konferansın taslak metninin basına sızdırıldığı iddiası) Bize ulaşmış böyle bir metin yok.

(FETÖ yargılamalarında çelişkili kararlar) Yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur.

''Türk halkı bizim için örnektir''

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Vedat'ın sarısı rakipleri isyan ettirdi
Vedat'ın sarısı rakipleri isyan ettirdi

Vedat'ın sarısı rakipleri isyan ettirdi

'Başkan Erdoğan mutlu etti'
'Başkan Erdoğan mutlu etti'

'Başkan Erdoğan mutlu etti'

Darbeci Hafter'in 'petrol' oyunu! Katar'dan sert çıkış
Darbeci Hafter'in 'petrol' oyunu! Katar'dan sert çıkış

Darbeci Hafter'in 'petrol' oyunu! Katar'dan sert çıkış

7 ilde petrol aranacak!
7 ilde petrol aranacak!

7 ilde petrol aranacak!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.