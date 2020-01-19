AA 19.01.2020 10:19 - Güncelleme: 19.01.2020 10:42

Başkan Erdoğan "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Berlin'e hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir.

Türkiye gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı olmuştur.

Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir.

Darbeci Hafter ve destekçilerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal eden eylemleri uzun süre görmezden gelinmiştir.

Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için ciddi rahatsızlık içinde. Libya ve Türkiye arasındaki anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı.

(Hafter'in Yunanistan'a gitmesi) Hiçbir kıymetiharbiyesi yok. Hele hele bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yok. (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil. Bu sürece iyi başlamadı.

(Konferansın taslak metninin basına sızdırıldığı iddiası) Bize ulaşmış böyle bir metin yok.

(FETÖ yargılamalarında çelişkili kararlar) Yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur.