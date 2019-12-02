Başkan Erdoğan, Konya Valisi Toprak'ı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı kabul etti.
- AA
Basına kapalı gerçekleşen kabulde Vali Toprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mevlana Celaleddin Rumi'nin 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı davetiyesini sundu.
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