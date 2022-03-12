Başkan Erdoğan Liberya Devlet Başkanı Weah ile bir araya geldi

AA 12 Mart 2022 Cumartesi 17:17 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 17:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında Liberya Cumhurbaşkanı Weah ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı görüşme, yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de görüşmede hazır bulundu.