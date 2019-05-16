Başkan Erdoğan Mabeyn Köşkü'ne geldi

Üsküdar Kısıklı’daki konutunda olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00 sıralarında konutundan çıkarak Beşiktaş Yıldız’daki Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan’ın burada çalışmalarını sürdürdükten sonra akşam saatlerinde Fatih Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İç Güvenlik Birimleri ile iftar programına katılacağı öğrenildi.