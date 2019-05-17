Başkan Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret ettikten sonra Büyük Çamlıca Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Cuma namazını kıldı. Başkan Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etmek üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Başkan Erdoğan, yol güzergahında aracını durdurarak burada vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların arasındaki yaşlı bir teyzenin, Erdoğan'la konuşurken yaşadığı mutluluk fotoğraf karesine yansıdı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engelli bir vatandaşla sohbet ettiği görüldü.

Başkan Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen engelli bir vatandaşı da kırmadı. Erdoğan, makam aracından inerek, engelli genç ile fotoğraf çektirdi.