Başkan Erdoğan Meclis'te

<p> Başkan Erdoğan TBMM'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan açılışta Meclis'e hitap edecek.</p> <p> TBMM yeni yasama yılında Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplandı. Yeni yasama yılında Yıldırım açılış konuşması yapıyor.</p>
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