İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2023 Çarşamba / 15 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4021
  • EURO
    32,6915
  • ALTIN
    1963.2
  • BIST100
    7260.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u ölüm yıl dönümünde andı
Güncel

Başkan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u ölüm yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u ölüm yıl dönümünde andı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere İstiklal Marşı gibi eşsiz bir bilinç hazinesini miras bırakan, kurtuluş mücadelemizde Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak bağımsızlık mücadelemize ruh katan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.