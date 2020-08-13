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Başkan Erdoğan, Merkel ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

DHA13 Ağustos 2020 Perşembe 15:47 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 16:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını ifade etti. Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.

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