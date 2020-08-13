DHA 13 Ağustos 2020 Perşembe 15:47 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 16:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını ifade etti. Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.