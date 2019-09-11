Başkan Erdoğan, Merkel'le telefon görüşmesi yaptı
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü. Görüşmede göç konusu, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Erdoğan-Merkel görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
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