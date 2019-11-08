Başkan Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşuyor
Başkan Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşuyor.
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