22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6923
  • 6,2326
  • 279.264
  • 102618
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ayrı ayrı bir araya geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile görüştü.
 
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile bir araya geldi.
 
BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
 
Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.
 
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.
 
BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Rum bakana soğuk duş! Bakan Çavuşoğlu anında cevabını verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Keşmir'deki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi

Keşmir'deki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi

Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı

Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı

'Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz'

'Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP-İP'in gizli IMF görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP-İP'in gizli IMF görüşmesine ilişkin açıklama

Çiftlik Bank Davası: Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız

Çiftlik Bank Davası: Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız

ABD'den yeni 'İran' hamlesi! Çin şirketleri hedefte

ABD'den yeni 'İran' hamlesi! Çin şirketleri hedefte
 

POPÜLER HABERLER

Çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Golden Boy adayları belli oldu! Türk yıldız da listede

Golden Boy adayları belli oldu! Türk yıldız da listede

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA