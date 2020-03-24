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Güncel

Başkan Erdoğan: Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor

Başkan Erdoğan: Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz.

24 Mart 2020 Salı 13:43 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 13:43
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DSÖ Başkanı 'koronavirüsü yenmenin tek yolu' diyerek bu görüntüleri paylaştı

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