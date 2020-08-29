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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Dışa bağımlı olduğumuz sistemler yerli ve milli olacak

MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, 'Orta ve uzun vadeli projeleri özellikle ele almamız lazım. İnovasyona, katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz. Projeler için 1 milyar liraya yakın sabit yatırım yapılacak. Dışa bağımlı olduğumuz sistemler yerli ve milli olacak.' dedi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:59 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:27
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Başkan Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

*Şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin efendimizi ve tüm Karbela şehitlerini rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyoruz

*Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı.

*Normalleşme takvimi ile bir taraftan kayıpları telafi ederken bir taraftan yatırımlarımıza yenisini ekliyoruz

*Salgın şartlarına rağmen, yatırımlara ara verilmedi

*Esnafımızı, sanayicimizi faiz lobisinin acımasızlığına hiçbir zaman terk etmedik.

*Güncel ihtiyaçlara göre belirlenmiş özgün bir teşvik sistemi ile daima üreticimizin yanında olduk.

*Eğer salgın döneminde hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmediysek, güçlü üretim altyapısı sayesindedir.

*60 yıllık hayalimiz olan otomobil fabrikasının temellerini bu dönemde attık.

*Cuma günü İç Anadolu'nun en kritik projelerinden Ankara-Niğde Otoyolu'nu hizmete sunacağız.

*18 yılda elde ettiğimiz kazanım, bize hiçbir zaman altın tepside sunulmadı.

*Parasını ödeyemediği için hastalarını rehin alan bir ülkeyi, dünyada örmen gösterilen sağlık sistemi ile tanıştırdık.

*Tarımsal hasılada Avrupa'da lider durumdayız.

*Orta ve uzun vadeli projeleri özellikle ele almamız lazım. İnovasyona, katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz.

*Yerlileşmeyi ve kendi kendine yeter hale gelmeyi merkeze alarak, küresel rekabette bizi öne geçirecek yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız

*Projeler için 1 milyar liraya yakın sabit yatırım yapılacak

*Teknolojik olarak dışa bağımlı olduğumuz sistemler yerli ve milli olacak.

*Devlet - millet sırt sırta verdikçe inşallah ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir.

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