Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Dışa bağımlı olduğumuz sistemler yerli ve milli olacak

Başkan Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
*Şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin efendimizi ve tüm Karbela şehitlerini rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyoruz
*Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı.
*Normalleşme takvimi ile bir taraftan kayıpları telafi ederken bir taraftan yatırımlarımıza yenisini ekliyoruz
*Salgın şartlarına rağmen, yatırımlara ara verilmedi
*Esnafımızı, sanayicimizi faiz lobisinin acımasızlığına hiçbir zaman terk etmedik.
*Güncel ihtiyaçlara göre belirlenmiş özgün bir teşvik sistemi ile daima üreticimizin yanında olduk.
*Eğer salgın döneminde hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmediysek, güçlü üretim altyapısı sayesindedir.
*60 yıllık hayalimiz olan otomobil fabrikasının temellerini bu dönemde attık.
*Cuma günü İç Anadolu'nun en kritik projelerinden Ankara-Niğde Otoyolu'nu hizmete sunacağız.
*18 yılda elde ettiğimiz kazanım, bize hiçbir zaman altın tepside sunulmadı.
*Parasını ödeyemediği için hastalarını rehin alan bir ülkeyi, dünyada örmen gösterilen sağlık sistemi ile tanıştırdık.
*Tarımsal hasılada Avrupa'da lider durumdayız.
*Orta ve uzun vadeli projeleri özellikle ele almamız lazım. İnovasyona, katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz.
*Yerlileşmeyi ve kendi kendine yeter hale gelmeyi merkeze alarak, küresel rekabette bizi öne geçirecek yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız
*Projeler için 1 milyar liraya yakın sabit yatırım yapılacak
*Teknolojik olarak dışa bağımlı olduğumuz sistemler yerli ve milli olacak.
*Devlet - millet sırt sırta verdikçe inşallah ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir.