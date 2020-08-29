Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Dışa bağımlı olduğumuz sistemler yerli ve milli olacak

29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:59 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:27

Başkan Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

*Şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin efendimizi ve tüm Karbela şehitlerini rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyoruz

*Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı.



*Normalleşme takvimi ile bir taraftan kayıpları telafi ederken bir taraftan yatırımlarımıza yenisini ekliyoruz

*Salgın şartlarına rağmen, yatırımlara ara verilmedi

*Esnafımızı, sanayicimizi faiz lobisinin acımasızlığına hiçbir zaman terk etmedik.

*Güncel ihtiyaçlara göre belirlenmiş özgün bir teşvik sistemi ile daima üreticimizin yanında olduk.

*Eğer salgın döneminde hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmediysek, güçlü üretim altyapısı sayesindedir.

*60 yıllık hayalimiz olan otomobil fabrikasının temellerini bu dönemde attık.

*Cuma günü İç Anadolu'nun en kritik projelerinden Ankara-Niğde Otoyolu'nu hizmete sunacağız.

*18 yılda elde ettiğimiz kazanım, bize hiçbir zaman altın tepside sunulmadı.

*Parasını ödeyemediği için hastalarını rehin alan bir ülkeyi, dünyada örmen gösterilen sağlık sistemi ile tanıştırdık.

*Tarımsal hasılada Avrupa'da lider durumdayız.

*Orta ve uzun vadeli projeleri özellikle ele almamız lazım. İnovasyona, katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz.

*Yerlileşmeyi ve kendi kendine yeter hale gelmeyi merkeze alarak, küresel rekabette bizi öne geçirecek yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız



*Projeler için 1 milyar liraya yakın sabit yatırım yapılacak

*Teknolojik olarak dışa bağımlı olduğumuz sistemler yerli ve milli olacak.

*Devlet - millet sırt sırta verdikçe inşallah ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir.