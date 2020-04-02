AA 02 Nisan 2020 Perşembe 16:50 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 17:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin belediye başkanlarına hitap eetti. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kovid 19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor.

(Belediyelerde) Temizlik ve korunma malzemelerinin temini ve dağıtımını yaygın şekilde sürdürmeliyiz.

Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız.

AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık. Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar.

Her alanda aldığımız tedbirlerle 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz.

Hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz ama bunu yeterli görmüyoruz.

Korona salgınıyla mücadele sadece hükümet ve devletimizin değil, tüm kurum ve kuruluşlarımızın meselesidir.



(Milli Dayanışma Kampanyası) Bu projeyi dinamitlemeye çalışmak gafletten ötedir.

Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz.

83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır.

Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir.

(Belediyelerin yardım kampanyası) Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir

Panik yapmadan, akılcı, dengeli ve gerçekçi adımlarla mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Türkiye Allah'ın izniyle bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir.

Şu an milletimizin hayatını tehdit eden sinsi bir virüs ile mücadele ediyoruz. Karşımızdaki düşmanın adı: Korona virüsüdür! Gün tüm ayrımları bırakarak ortak düşmana karşı birleşme günüdür.

Gün İstiklal Harbi'nde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür, gün küçük hesaplar peşinde koşmak yerine basiretli davranma günüdür.

Gün, siyasi, etnik, mezhebi tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak, ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür.

Herkesi bir kez daha bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum.