İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6379
  • EURO
    7,2516
  • ALTIN
    343.67
  • BIST100
    88677.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son dakika... Başkan Erdoğan: (Milli Dayanışma Kampanyası) Bu projeyi dinamitlemeye çalışmak gafletten ötedir
Güncel

Son dakika... Başkan Erdoğan: (Milli Dayanışma Kampanyası) Bu projeyi dinamitlemeye çalışmak gafletten ötedir

Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle partisinin belediye başkanlarına seslendi. Başkan Erdoğan, '(Milli Dayanışma Kampanyası) Bu projeyi dinamitlemeye çalışmak gafletten ötedir.' dedi.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 16:50 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 17:29
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin belediye başkanlarına hitap eetti. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 

Kovid 19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor.

(Belediyelerde) Temizlik ve korunma malzemelerinin temini ve dağıtımını yaygın şekilde sürdürmeliyiz.

Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız.

AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık. Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar.

Her alanda aldığımız tedbirlerle 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz.

Hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz ama bunu yeterli görmüyoruz.

Korona salgınıyla mücadele sadece hükümet ve devletimizin değil, tüm kurum ve kuruluşlarımızın meselesidir.

(Milli Dayanışma Kampanyası) Bu projeyi dinamitlemeye çalışmak gafletten ötedir.

Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz.

83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır.

Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir.

(Belediyelerin yardım kampanyası) Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir

Panik yapmadan, akılcı, dengeli ve gerçekçi adımlarla mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Türkiye Allah'ın izniyle bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir.

Şu an milletimizin hayatını tehdit eden sinsi bir virüs ile mücadele ediyoruz. Karşımızdaki düşmanın adı: Korona virüsüdür! Gün tüm ayrımları bırakarak ortak düşmana karşı birleşme günüdür.

Gün İstiklal Harbi'nde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür, gün küçük hesaplar peşinde koşmak yerine basiretli davranma günüdür.

Gün, siyasi, etnik, mezhebi tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak, ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür.

Herkesi bir kez daha bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum.

9 yaşındaki Esin'de ' Biz Bize Yeteriz' dedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler
ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

Her şey tersine döndü
Her şey tersine döndü

Her şey tersine döndü

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.