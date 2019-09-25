Başkan Erdoğan'dan Hindistan'a tepki: Biz domuz eti yiyenlere karışıyor muyuz?

Hindistan'ın Azad Keşmir'de geldiği noktanın durumu tanınır değil. Azad Keşmir adeta açık hava hapishanesine dönmüş vaziyettedir. Buradaki insanlar açık hava hapishanesinde mahkum konumdadır. Yarın o bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını şimdiden ben düşünemiyorum anlamak ve anlatmak istemiyorum.

Bütün devlet kurumlarına bu konuda (Azad Keşmir) önemli görevler düşüyor. Hem devletlerarası hem de bölgesel ve küresel nitelikli uluslararası örgütler nezdinde gerçekleştirilen somut girişimler daha etkin hale getirilmelidir.

Cehaletten beslenen nefret söylemi ile mücadelenin ilk adımı eğitimdir. Türkiye olarak yükselen İslam düşmanlığı ve nefret söylemi gibi konulardaki girişimlere öncülük etmeyi sürdüreceğiz. Biz her şeye göğüsle sabır gerdik. BM'de nefret söylemine ilişkin bir veri tabanı oluşturulması fikrini destekliyoruz.

Arapça'da İslam, 'barış' kelimesinden gelmektedir. Dolayısıyla İslam bir barış dinidir. Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez.

Ben başbakan olarak İsrail'e gittim, İsrail'den Filistin tarafında geçerken eşimle beraber arabada yarım saat sınırda bekletildik. Niye bekletildiğimi anlayamadım. Resmi bir ziyaret için Tel Aviv'den Filistin'e geçerken başıma bu olay geldi. İşte İsrail'in devlet liderlerine yaklaşımı budur. Kimi beğeniyorlarsa kapılar onun için açıktır beğenmiyorlarsa kapılar kapalıdır. Lafa geldiği zaman bütün özgürlükleri savunurlar, hiçbir zaman samimi değildirler.