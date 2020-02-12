Başkan Erdoğan 'tüm okların hedefindeyiz' dedi ve sert çıktı: Markurtlar yine sahnede!

12.02.2020 18:41 - Güncelleme: 12.02.2020 19:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

- Kahramanmaraş önce ve toparlayıcı şehri vazifesini sürdürüyor.

- Geniş bir alanda süren mücadelemizin anlamını en iyi sizler biliyorsunuz. AK Parti olarak çok sağlam durmamız gerekiyor. Tüm okların hedefinde AK Parti ve onun genel başkanı var. Suriye'den Libya'ya Ege'den Karadeniz'e kadar süren mücadelemizi en iyi sizler biliyorsunuz.Ülkemizde Maraş işgal edilirken bir yerlerden yabancı güçleri selamlayanlar, benzer mankurtlar yine sahnede.

- Bugün benzer mankurtlar yine sahnede. Bu mankurtlar PKK'lar hendek kazan arkadaşlar. FETÖ'cüler hakkını arayan bir cemaat diye bahsediyor.

- Ülkemize saldıran tüm örgütlerin yanında yer alanların maskeleri birer birer düşüyor. Bu alçakların ipliğini pazara çıkarmak boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu ülkeyi, terörist sevicilerin, yalan ve iftira tüccarlarının eline bırakmayacağız. Bu sinsi tuzağı boşa çıkaracağız.

- Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz.

- Gün; birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme, saflarımızı sıklaştırma günüdür.

- Vatandaşlarımızın tamamımın gönlünü kazanmak için gece gündüz çalışmalıyız.

- Ülkemizin verdiği mücadelenin başarısı bizim sağlam durmamıza bağlı.

- Hakikat güneşi karşısında erimeyecek hiçbir buz yoktur.

- Sürekli ülkemizin kötü durumda olduğu yalanını tekrarlıyorlar. Böylesine büyük mücadele veren ülkenin dertleri hatta kimi zaman kayıpları olacak. Önemli olan her duraksamanın ardından yeniden hızlanacak iradeye sahip olmaktır. Yaşadığımız her kaybı süratla telafi ediyoruz. Afrin'de yaşadık mı? Yaşadık. Tel Abyad'da yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Hiçbir zaman geri adım atmadık.

- Şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz.

- Ülkemizin katettiği mesafeyi uluslararası kuruluşlar da teslim ediyor.

- Ülkemizdeki yoksulluk oranı son 8 senede yüzde 13,9'a indi. Yüz bin nüfus başına düşen hekim sayısı 187'ye çıktı. İnternet kullanan bireylerin oranı yüzde 37.6'dan yüzde 71'e yükseldi.

- Bu 8 yıllık dönemde kamunun tüm hizmetlerden memnuniyet seviyesi arttı.Tüm bunlar benim açıkladığım rakamlar değil BM'nin kriterlerine göre oluşturulmuş göstergelerdir.

- Çin'in yaşadığı virüs krizinin yol açtığı sorunlar tüm sistemi etkiliyor. Bundan sonra artık katma değerli üretim meselesi üzerinde çok daha fazla durmamız gerekiyor.

- Otomobil projesi milletimizin bu adımları nasıl heyecan ve hevesle karşıladığını gösteriyor. Daha güzel yarınlar bizi bekliyor.

- Bazıları puslu havaları sever. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz.

- Milletvekillerimizin deprem bölgesi için açtığımız hesaba yaptığı yardımların miktarı 1 milyonu aştı. Milletvekillerimizin yatırdığı paralar var. Ve teşkilatımızın o hesaba yatırmasını beklediğimiz paralar var. Biz istiyoruz ki bu hesapta toplanan paralarla Elazığ ve Malatya'yı ayağa kaldıralım. Biz bunu hazineden de yaparız. Elazığ ve Malatya'da devam eden çalışmaları hemen bitirelim istiyoruz. Kardeşlerimiz evlerine konutlarına girebilsinler.

- İdlib'den sınırlarımıza yürüyen mağdurlar var, mazlumlar var. Suriye içine doğru bir güvenli bölge oluşturduk. İlk etapta 25 bin aileyi yerleştireceğimiz konutları yapıyoruz. Çektikleri çileleri izliyorsunuzdur. Sayın Putin'e söyledim. 4 gün önce yine söyledim. Herkes bizim baktığımız gibi bakmıyor bu olaya.

- Kahramanmaraş'ın hem kahramanlarına hem de zenginlerine özellikle seslenmiş oluyorum.