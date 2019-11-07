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Başkan Erdoğan Macaristan'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
 
- 10 maddelik anlaşmamızın her iki ülke adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
 
- Stratejik işbirliğimizin ilerletilmesi için atılacak adımlar üzerinde durduk.
 
- Biraz sonra Macaristan ve Türkiye'den 15 iş adamımız ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. Birlikte ne gibi adımlar atılabileceğini, hatta 3. ülkelerde neler yapılabileceğini konuşacağız.
 
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın açıklamalarından satır başları:
 
Ekonomik işbirliğimizle ilgili olarak iki ülke arasındaki hacmi 5 milyar dolara yükselteceğiz.

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