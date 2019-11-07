Başkan Erdoğan Macaristan'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- 10 maddelik anlaşmamızın her iki ülke adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

- Stratejik işbirliğimizin ilerletilmesi için atılacak adımlar üzerinde durduk.

- Biraz sonra Macaristan ve Türkiye'den 15 iş adamımız ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. Birlikte ne gibi adımlar atılabileceğini, hatta 3. ülkelerde neler yapılabileceğini konuşacağız.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın açıklamalarından satır başları:

Ekonomik işbirliğimizle ilgili olarak iki ülke arasındaki hacmi 5 milyar dolara yükselteceğiz.