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Başkan Erdoğan Ordu'da konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ordu Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı Recep Kara Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Samsun'da dün coşkulu bir şekilde aday tanıtımını yaptıklarını, bugün de Ordu'da aynı coşkuyu yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce şunu bilmemiz lazım, adaylarımızı bugün tanıtırken her şeyden önce hasbilik, hesabilik buna dikkat etmemiz lazım. Eğer bir aday hesabiyse kusura bakmasın biz onlarla yol yürümeyiz ama hasbiyse onlarla yol yürürüz. Partimizin genel merkezinde şu ana kadar önümüze konulan bütün adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek Milli İstihbarat, gerek emniyet istihbarat, tepeden tırnağa hepsini inceledik. Tabii dışarıdan benim gönüldaşlarımın, vatandaşlarımın bildikleri var, bilmedikleri var. Bizim bildiklerimiz var, sizin bilmedikleriniz var. Onun için de her şeyi tabii kalkıp seslendirerek konuşamayız. Eğer Ordu'da bir şeyler olduysa bazı şeylere müdahale edildiyse herhalde bunun sebeplerini de anlıyor olmalısınız."

Seçimde Ordu'da yeniden dirilişi ortaya koymak istediklerini ve bu yeniden dirilişle Ordu'yu daha farklı yerlere taşımak istediklerini vurgulayan Erdoğan, meydana gelen heyelanlarda ve diğer olaylarda hükümetin anında Ordu'nun yanında olduğunu söyledi.

Erdoğan, Ordu'ya eski parayla 21,5 katrilyon lira yatırım yaptıklarını ve her türlü desteği verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini söyledi.

Kendisine "Seni seviyoruz." diyerek seslenen vatandaşlara "Ben de sizleri çok seviyorum." karşılığını veren Erdoğan, bir vatandaşın, "20'de 20" demesi üzerine, "İnşallah. İnşallah, geçen seçimdeki rekoru aynen kırmanız halinde bizleri çok mutlu edeceksiniz. Ordu şehir demektir, dolayısıyla ta Selçuklu'dan bu yana şehir olarak Ordu şanına yakışanı geçen seçimde yaptı, evelallah bu seçimde de yapacağına ben inanıyorum." diye konuştu.

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