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Başkan Erdoğan Ordu’daki heyelan hakkında bilgi aldı

Ordu’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz’u arayarak bilgi aldı, tedbirlerin alınması konusunda talimatlar verdi.

  • İHA
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Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bölgede hareketlilik sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz’u arayarak heyelan hakkında bilgiler aldı ve konu hakkında talimatlar verdi. Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’nun da Vali Seddar Yavuz’u arayarak, heyelanla ilgili bilgi aldıkları ve desteklerini bildirdiklerine yer verildi.
 
Yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:
 
“Riskli binaların önceden tespit edilip, boşaltılması neticesi herhangi bir can kaybının yaşanmadığı afet bölgesinde, teknik ekiplerce 24 saat esasına göre gözlem ve çalışmalar sürdürülmektedir. Aybastı ilçemizin Sağlık Mahallesi’nde meydana gelen heyelan afeti nedeniyle Aybastılı afetzedelerimize ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten ve yaraların en kısa sürede giderileceğini ifade eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, AFAD Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Güllüoğlu’na, afetzedelerimiz adına teşekkürü bir borç biliriz.” 

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