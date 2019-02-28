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Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile telefonda Keşmir krizini görüştü

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü: Görüşmede Keşmir krizi ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Pakistan, hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağını vurdu

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