AA 14 Şubat 2020 Cuma09:36 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:06

Başkan Erdoğan, Pakistan Millî Meclisi ve Senatosu’nun ortak oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Pakistan’da kendimizi asla yabancı görmüyoruz, şu anda kendi evimizde gibi hissediyoruz. Türkiye-Pakistan arasındaki hakiki bir kardeşliktir.

Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları, dünyada pek az ülkeye ve millete nasip olur.

Bugün gıptayla bakılan Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihin güçlendirdiği, tarihî olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir.

Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur.

Düm Çanakkale bugün Keşmir, hiçbir farkı yoktur. Pakistan'ın acısı acımız, başarısı kendi başarımızdır. Bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor

Pakistan her türlü mücadelemizde, tasamızda ve sevincimizde yanımızda yer aldı.

(Barış Pınarı Harekatı) Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristleri kurtarmak için seferber olurken Pakistan, haklı mücadelesinde dimdik Türkiye'nin yanında yer alıyor.

Pakistan terörden çok çekmiş bir ülke bu mücadelesinde desteğimizi sürdüreceğiz.

Türkiye olarak ümmetin arasındaki ayrılıkları gidermek, haklı davalarımıza sahip çıkmak için çaba gösteriyoruz

Mali Eylem Görev Gücü toplantılarında siyasi baskı altına alınmak istenen Pakistan'a destek vereceğiz.

İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi, 4 milyon mazlumun, rejimin varil bombaları altında can vermesinin önüne geçmektir."

Libya'dan Yemen'e kadar çatışmaların olduğu her yerde Türkiye'nin öncelikli hedefi kanı, yıkımı, zulmü ve gözyaşını durdurmaktır.

Sayın Trump ve Netahyahu arasında Kudüs'le ilgili atılan adım, 'yüzyılın barış planı' diye yutturulan plan, bir işgal projesidir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.

Keşmir sorunu çatışma veya baskıyla değil ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir."