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Başkan Erdoğan dünya liderleriyle Elize Sarayı'nda bir araya geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yıl dönümü anma törenlerine katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris’teki Elysee Sarayı’na geldi.

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Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yıl dönümü anma töreni başkent Paris’teki Elysee Sarayı’nda gerçekleştiriliyor. Dünya liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brigitte Macron tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Macron ve eşiyle kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra törenin gerçekleştirileceği salona geçti.
 

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