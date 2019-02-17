Başkan Erdoğan partililerle çay içti Başkan Erdoğan, Balıkesir’den ayrılmadan önce havaalanı yol güzergahındaki AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığına uğradı. Burada partililerle sohbet eden Başkan Erdoğan, partili kadınların ricasını da kırmayarak onlarla birlikte çay içti.