Acil Durum Hastanesi açılıyor.... Başkan Erdoağan: Muhalefetin eleştirdiği şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu gördük

29 Mayıs 2020 Cuma 14:52 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 16:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ömürlerini insan sağlığına adayan ve salgında yaşamını yitiren hocalarımızın adını ebediyete kazıdık.

Pek çok ülkede sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde Türkiye imkanlarını çok iyi şekilde kullandı.



Yurt dışından gelen hastalar için hastanenin yanında bir pist bulunuyor. Bu hastane sağlık turizmine de hizmet edecek.

Salgın döneminde 90'dan fazla ülkeye tıbbi malzeme yardımı gönderdik. İhtiyacı olan kimseyi geri çevirmedik.

Muhalefetin eleştirdiği şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte daha iyi gördük. 11 şehir hastanesini dünya çapında sağlık kuruluşları olarak inşa ettik.

Teşhis ve tedavi genel sağlık sigortası kapsamına girdiği için vatandaşımız sıkıntı yaşamıyor.

Ülkemizin savrulmasını isteyenler, darbelerden, terör örgütlerinden ve kifayetsiz siyasetçilerden medet umdu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Kovid-19 pandemisi, sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu her zamankinden daha fazla gösterdi.

Bu hastaneler, sadece afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı, kalıcı olarak inşa edildi.



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı.



(Kovid-19 salgını) Tehlike henüz geçmiş değil. Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız.



Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz, 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır.



Başkan Erdoğan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da, Sancaktepe'ye yapılacağını müjdelediği "çok amaçlı acil durum hastanesi"nin inşaat çalışmaları tamamlandı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk İnşa çalışmalarına 9 Nisan'da başlanan hastanenin İstanbul'un hizmet yarışında önemli bir görev üstlenmesi bekliyor. Bu kapsamda hastanenin, başta yeni tip koronavirüs olmak üzere, salgın, deprem ve afetlerle mücadelede aktif olarak rol alması planlanıyor.

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek. Hastane, 125 bin metrekare alana kurulurken, 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti verecek. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek. Sağlık tesisinde 500 araçlık otopark ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.