Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda İdlib'i görüştü
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.
- AA
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.
Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.
Başkan Erdoğan, Putin'le görüşmesinde rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını belirtti. Erdoğan, İdlib’deki saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.
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