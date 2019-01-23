Başkan Erdoğan, Putin ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Başkan Erdoğan, Putin ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi.
Kremlin Sarayı'nda kısa bir açıklamanın ardından basına kapalı devam eden görüşme, iki dakika sürdü.
Baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Putin, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleniyor
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