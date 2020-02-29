Başkan Erdoğan Putin'le görüştü: Bizim önümüzden çekilin

29 Şubat 2020 Cumartesi12:34 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 12:34

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu.

'İdlib ülkemizi köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı elimizden almak için kurgulanan, kışkırtılan bir konu olarak önümüze geldi." ifadelerini kullanan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü belirtti.

Erdoğan, görüşme ile ilgili, "Sayın Putin'e de söyledim. 'Sizin orada ne işiniz var?' Eğer siz üs kuracaksanız, yine kurun ama orada bizim önümüzden çekilin." dedi.

"Ne Rusya ne ABD sözlerini tutabildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ve ABD'nin terör örgütü PKK/YPG için verdiği sözlerle ilgili şu ifadeleri kullandı...

Bize verilen söz neydi? YPG, PYD'yi bunları bu bölgelerden çıkacaklardı. Ne Rusya ne ABD bu sözleri tutabildi, çıkaramadılar." diyen Erdoğan, "Terör örgütlerine binlerce tır silah mühimmat, araç, gereç yardımını yapanlar, rejim çok ciddi manada silah, mühimmat, araç gereç füze her şeyi yine bu ülkelerden alırken kimse Türkiye'ye ne bu konuda herhangi bir destek veriyor, ne de bu mültecilerle ilgili bize destek veriyor.