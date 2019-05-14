Son dakika: Başkan Erdoğan Putin'le görüştü

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve İdlib'deki gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan rejimin son iki haftadır İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik ateşkes ihlallerinin endişe verici boyutlara ulaştığını; sivillerin yanı sıra okul ve hastanelerin hedef alınıp tahrip edilmesinin terörle mücadeleyle izahının mümkün olmadığını belirtti.

Rejimin amacının İdlip’te Türk-Rus işbirliğini sabote etmek ve Astana ruhunu zedelemek olduğuna işaret eden Başkan Erdoğan İdlip’te gerilimin tırmanmasının Anayasa Komitesi’nin ihdası ve siyasi sürecin akamete uğratılması riskini de beraberinde getirdiğine dikkat çekti.