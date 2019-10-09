Başkan Erdoğan'la Putin arasında 'harekat' görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun barış ve istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede operasyonun Suriye’deki siyasi sürecin önünü açacağını, Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin Rusya'nın bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.