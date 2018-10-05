Başkan Erdoğan: AB konusunda bize düşen 81 milyona gitmek, ne karar vereceklerine bakmaktır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, TRT World Forum'un "Parçalanmış Bir Dünyada Adaleti Aramak" başlıklı kapanış oturumuna katıldı.

Gerçekleştirdiği konuşmada TRT World Haber, Program ve Görsel Direktörü Fatih Er'in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkisine de değinerek, "AB konusunda bize düşen 81 milyona gitmek, ne karar vereceklerine bakmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin sona yaklaştığı görüşüne ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben de o işaretleri görüyorum. Bir an önce de yaklaşılsa da biz de istikametimizi çizsek diye düşünüyorum. Çünkü sene 1963, sene 2018 hala bizi oyalıyorlar. Böyle bir zulüm olmaz ya böyle bir zulüm olmaz. Bizim Avrupa Birliği'ne katacağımız çok şey var. Onların da bize katacağı çok şey olabilir ama böyle giderse, bu mantıkla giderse bize düşen de herhalde 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak."