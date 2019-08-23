Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek
- AA
Başkan Erdoğan, 27 Ağustos Salı günü Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.
Başkan Erdoğan, 27 Ağustos Salı günü Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.
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