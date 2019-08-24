Başkan Erdoğan Rusya'da MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'da düzenlenecek MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nı inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, inceleme sırasında TRT Haber kanalının canlı yayınına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı'nın bir yılda su tutma sürecini tamamlayacağını söyledi. Baraj sularının altında kalacak ilçe yerine yeni "lebiderya" bir Yusufeli inşa ettiklerini belirten Erdoğan, "TOKİ'nin yaptığı konutlarla bambaşka bir Yusufeli ilçesi meydana gelecek. Manzaralarıyla, yeşiliyle, her şeyiyle ve Yusufeli halkı çok farklı bir ilçede yaşamanın zevkine ulaşacak." dedi.

Baraj alanına gelirken inşa edilen konutları helikopterden gördüğünü anlatan Erdoğan, "İlgili arkadaşlarıma gerekli talimatı verdik. Süratle barajın bitimiyle, konutların bitimini de başaracağız. Halkımız da bir taraftan bu konutlara yerleşmeye başlayacak." diye konuştu.

Erdoğan, Artvin'deki barajların en önemli sermayelerden olduğuna işaret ederek, 7 yıl içinde kendini amorti edecek bu dev yatırım için yüklenici firmaya başarılar diledi.