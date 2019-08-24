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Başkan Erdoğan Rize'de konuşuyor

Başkan Erdoğan Rize'nin Güneysu ilçesinde toplu açılış töreninde konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Rize'ye 800 yataklı bir şehir hastanesi yapacağız

Geçtiğimiz 17 yılda Rize'de 18 katrilyon liralık yatırım gerçekleştirdik

Rize Havalimanı'nın yapımı devam ediyor, 1.5 yıl içerisinde bitireceğiz

Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi menfaatlerini, hem de KKTC'li kardeşlerinin haklarını korumanın peşinde

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