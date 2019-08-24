Başkan Erdoğan Rize'de konuşuyor
Başkan Erdoğan Rize'nin Güneysu ilçesinde toplu açılış töreninde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Rize'ye 800 yataklı bir şehir hastanesi yapacağız
Geçtiğimiz 17 yılda Rize'de 18 katrilyon liralık yatırım gerçekleştirdik
Rize Havalimanı'nın yapımı devam ediyor, 1.5 yıl içerisinde bitireceğiz
Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi menfaatlerini, hem de KKTC'li kardeşlerinin haklarını korumanın peşinde
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