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Başkan Erdoğan sahaya iniyor... İşte öncelik verilecek şehirler

31 Mart seçimleri için geri sayım başlarken Başkan Erdoğan sahaya iniyor. Başkan Erdoğan'ın önceliği ise deprem bölgesindeki şehirler.

Sabah2 Şubat 2024 Cuma 07:28 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan sahaya iniyor... İşte öncelik verilecek şehirler
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine 2 aydan az bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bugün Bursa ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak Erdoğan'ın önceliği deprem bölgesi. Erdoğan, yarın Hatay, pazar günü Gaziantep'te olacak, Afet konutlarını hak sahiplerine teslim edecek.

Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova ve Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Erdoğan, bugün Bursa'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Şimdiye kadar açıklanmayan büyükşehirlerin ilçe belediye başkan adayları da belirlendi. Bazı büyükşehir ve illerin ilçe belediye başkan adaylarını genel başkan yardımcıları, birçok büyükşehir ve ilin ise ilçe adaylarını bizzat Erdoğan açıklayacak.

Sabah'ın haberine göre, Mayıs 2023 seçimlerinde de deprem illerine özel önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu illerinin ihyası için mart seçimlerinde de mevcut belediye başkan adaylarının çoğunu değiştirdi. Deprem illerinin ilçe belediye başkan adaylarında da büyük değişim yaşanması bekleniyor.

Erdoğan, Hatay'da toplu konut teslimi ve aday tanıtım toplantısına iştirak edecek.

Pazar günü Gaziantep'e gidecek olan Erdoğan, Şahinbey'de Gaziantep Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak ve daha sonra İslahiye'de deprem konutu teslimi yapacak.

Erdoğan'ın, depremin yıldönümü 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'a, 7 Şubat'ta Şanlıurfa'ya, 8 Şubat'ta Adıyaman'a, 9 Şubat'ta ise Elazığ'a gitmesi bekleniyor.

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