Başkan Erdoğan, Samsun Tekkeköy'de halka hitap etti
Başkan Erdoğan, Samsun Tekkeköy'de halka hitap etti. Başkan Erdoğan, otobüsünü durdurarak kendisine sevgi gösterinde bulunan Samsunlu vatandaşlara seslendi.
Başkan Erdoğan, otobüsünü durdurarak kendisine sevgi gösterinde bulunan Samsunlu vatandaşlara seslendi.
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