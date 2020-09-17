Başkan Erdoğan: Şantaj ve tehdide boyun eğmeyeceğimizi gördüler

17 Eylül 2020 Perşembe 14:19 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 14:49

Başkan Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Bu topraklar üzerinde hür bir şekilde yaşıyorsak bunun nedeni şehitlerin kahramanlığıdır

Bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizindir

Şehitlerin bize bıraktığı mukaddes değerleri sonsuza kadar koruyacağız

Bu güzel vatana düşman ayağı bastırmayacağız. Milletin kutlu yürüyüşüne zarar verdirmeyeceğiz

Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi asla sahipsiz bırakmayacağız

Nereye saklanırlarsa saklansınlar teröristleri inlerinde bulup imha ediyoruz



Teröristleri artık ülke sınırlarında karşılamıyor, bataklığında kurutuyoruz



Teröristlerin meşrulaştırıldığı eski Türkiye tamamen geride kaldı. Sırtını teröre dayayanlar boylarının ölçüsünü aldı

Dağdaki katil sürülerinin başlarını kaldırmalarına nasıl fırsat vermiyorsak onların şehirdeki uzantılarına da müsamahakar davranmıyoruz

Milletin birliğine, beraberliğine kastedenlerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz

Doğu Akdeniz’de ülkemizin meşru haklarını sonuna kadar savunuyoruz

Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerine hapsetmesine izin vermeyeceğiz

(Doğu Akdeniz) Karşı tarafın kışkırtmalarına, çocuksu davranışlarına rağmen hep haklı olmanın, büyük devlet olmanın vakarıyla hareket ettik

Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye’nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır. Son günlerde meselenin çözüm yeri olarak diplomasi masasının öne çıkarılması, elbette ülkemizin kararlı duruşunun sonucudur. Biz de başından beri bunu meselede sorunun diyalogla, müzakereyle, komşuluk hukuku içerisinde çözüme kavuşturulması gerektiğini savunduk. Karşı tarafın kışkırtmalarına, çocuksu davranışlarına rağmen biz hep haklı olmanın, büyük devlet olmanın vakarıyla hareket ettik. Sürecin bu aşamaya gelmesinde, Türkiye'nin sağduyulu, soğukkanlı, bir o kadar da dirayetli tavrının önemli payı vardır. Bundan sonra da gereken olgunluğu göstermeye devam edeceğiz.