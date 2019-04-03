Başkan Erdoğan, seçim değerlendirme toplantısı yaptı
Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim değerlendirme toplantısı yaptı.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim değerlendirme toplantısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geldi.
Erdoğan’ın ardından, Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileri de buraya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yıldırım, bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim sonuçlarını değerlendirdiği öğrenildi.
Toplantının ardından Erdoğan, Yıldırım, bakanlar ve parti yöneticileri ofisten ayrıldı.
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