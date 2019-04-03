13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6277
  • 6,333
  • 233.343
  • 94.441
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan, seçim değerlendirme toplantısı yaptı

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim değerlendirme toplantısı yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim değerlendirme toplantısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geldi.

Erdoğan’ın ardından, Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileri de buraya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yıldırım, bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim sonuçlarını değerlendirdiği öğrenildi.

Toplantının ardından Erdoğan, Yıldırım, bakanlar ve parti yöneticileri ofisten ayrıldı.

Uzaydaki astronotlara yiyecek götürecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

500 kadın polis adayı daha alınacak

500 kadın polis adayı daha alınacak

Facebook'tan tehlikeli adım

Facebook'tan tehlikeli adım

Veda mektubuyla halkından özür diledi

Veda mektubuyla halkından özür diledi

Yeni veri skandalı: Milyonlarca kayıt kamuya açık

Yeni veri skandalı: Milyonlarca kayıt kamuya açık

İki ülke arasında sıcak temas

İki ülke arasında sıcak temas

Bakan Soylu'dan o paylaşımlara yalanlama

Bakan Soylu'dan o paylaşımlara yalanlama

Ukrayna- Rusya geriliminde yeni gelişme: Yasaklandı

Ukrayna- Rusya geriliminde yeni gelişme: Yasaklandı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

İlk kez Gümüşhane'ye geldiler

İlk kez Gümüşhane'ye geldiler

Yarım gün iş tam maaş

Yarım gün iş tam maaş

ABD Savunma Bakanlığı'ndan 'Türk pilotlar' ile ilgili açıklama

ABD Savunma Bakanlığı'ndan 'Türk pilotlar' ile ilgili açıklama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA